На улице Свободы открылась выставка картин, посвящённых кулинарным шедеврам

Искусство кулинарии может слиться в любопытном симбиозе с искусством изобразительным. Именно это доказывают художники направления фуд-скетчинг, которые фиксируют на полотне все самое вкусное, что создают повара и любители экспериментов на кухне.
Искусство кулинарии может слиться в любопытном симбиозе с искусством изобразительным. Именно это доказывают художники направления фуд-скетчинг, которые фиксируют на полотне все самое вкусное, что создают повара и любители экспериментов на кухне.
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