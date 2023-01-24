ЮЖНОЕ ТУШИНО

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На улице Свободы открылась выставка картин, посвящённых кулинарным шедеврам

Искусство кулинарии может слиться в любопытном симбиозе с искусством изобразительным. Именно это доказывают художники направления фуд-скетчинг, которые фиксируют на полотне все самое вкусное, что создают повара и любители экспериментов на кухне.

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