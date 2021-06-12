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В Кузбассе сотрудники полиции и общественники приняли участие в школьной спортивной эстафете и флешмобе

Член Общественного совета при ОМВД России по г. Прокопьевску протоиерей церкви Святого Великомученика Прокопья Устюжского отец Андрей, сотрудники ГИБДД и инспекторы по делам несовершеннолетних прокопьевской полиции приняли участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню России.

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