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Ремонт Верхнего городского парка Рязани затягивается

Ремонт Верхнего городского парка Рязани затягивается

Депутаты областной и городской Дум фракции партии «Единая Россия» вместе с сотрудниками администрации областного центра встретились с представителем подрядчика ООО «Альянс – Строй», который производит работы в Верхнем городском парке Рязани.

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