Поезд «Огни Саратова» отправился в первый рейс: вагоны для него произвели в Тверской области. 14 сентября в первый рейс по маршруту Саратов — Москва отправился обновлённый двухэтажный фирменный поезд № 9/10 «Огни Саратова».
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