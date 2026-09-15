Поезд «Огни Саратова» отправился в первый рейс: вагоны для него произвели в Тверской области. 14 сентября в первый рейс по маршруту Саратов — Москва отправился обновлённый двухэтажный фирменный поезд № 9/10 «Огни Саратова».