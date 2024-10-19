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Вертолет Ми-8 вылетел к месту крушения судна "Григорий Ловцов" на Сахалине

Вертолет Ми-8 вылетел к месту крушения судна "Григорий Ловцов" на Сахалине

На борту воздушного судна находятся трое спасателей, сообщил глава региона Валерий Лимаренко. Вертолет Ми-8 с тремя спасателями вылетел в район порта Корсаков, где ранее перевернулся сухогруз "Григорий Ловцов".

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