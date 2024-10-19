Вертолет Ми-8 вылетел к месту крушения судна "Григорий Ловцов" на Сахалине

На борту воздушного судна находятся трое спасателей, сообщил глава региона Валерий Лимаренко. Вертолет Ми-8 с тремя спасателями вылетел в район порта Корсаков, где ранее перевернулся сухогруз "Григорий Ловцов".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии