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Регионы России

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В Санкт-Петербурге пройдет серия презентаций туристических возможностей города

В Санкт-Петербурге пройдет серия презентаций туристических возможностей города

С 22 по 24 сентября Комитет по развитию туризма совместно с Городским туристско-информационным бюро Санкт-Петербурга организуют мероприятия «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!».

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