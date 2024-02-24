МО показало командный пункт ВСУ на Авдеевском коксохиме с системой Starlink

Министерство обороны России обнародовало видео работы штурмовых групп 1-го армейского корпуса российской армии, на котором показаны кадры бывшего командного пункта Вооружённых сил Украины на Авдеевском коксохимическом заводе с системой Starlink, которую украинская армия бросила при отступлении.
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