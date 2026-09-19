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МОСИНФОРМ

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Горожанам рассказали, как проекты на платформе «Город идей» преображают столицу

Горожанам рассказали, как проекты на платформе «Город идей» преображают столицу

Более 685 тысяч человек присоединились к платформе «Город идей» с момента ее запуска в 2014 году. Здесь москвичи предлагают, как сделать столицу удобнее, и участвуют в обсуждении будущих изменений.

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