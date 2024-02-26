Топурия заявил, что победил бы Хабиба Нурмагомедова

Илия Топурия высказался о гипотетическом противостоянии с Хабибом Нурмагомедовым. Чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия выразил уверенность в том, что в гипотетической схватке с экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым он бы одержал победу.