Топурия заявил, что победил бы Хабиба Нурмагомедова

Илия Топурия высказался о гипотетическом противостоянии с Хабибом Нурмагомедовым. Чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия выразил уверенность в том, что в гипотетической схватке с экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым он бы одержал победу.
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