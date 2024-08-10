Снежана Егорова: Узурпатор Зеленский хочет разрушить всё! Неужели это так весело?

Если вы еще не поняли всех действий, заявлений и мотивов киевского режима, то поймите уже наконец: преступной власти узурпатора Зеленского не нужен мир ни при каких обстоятельствах и ни на каких условиях! У него другой заказ — демонтировать, «зачищать», разрушать.