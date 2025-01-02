Куда пойти детям и взрослым 2 января и в дни новогодних каникул: большая афиша Астрахани

Ура, каникулы! Отдыхая от трудов и застолий, не забываем о культурных мероприятиях. Мы собрали для вас максимально полную афишу Астрахани на предстоящие дни: спектакли, концерты, мастер-классы, гуляния, выставки.
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