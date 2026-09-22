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Царьград

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Карасин призвал Трампа потребовать от Зеленского прекращения атак

Карасин призвал Трампа потребовать от Зеленского прекращения атак

Григорий Карасин призывает Дональда Трампа потребовать от Владимира Зеленского прекратить атаки на российские энергообъекты.

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