Гинцбург: Технология мРНК может быть успешна при борьбе с раком

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что технология мРНК-вакцин, которая иногда применяется для создания вакцин против коронавирусной инфекции, может помочь в борьбе с неизлечимыми недугами, например, с онкологией.