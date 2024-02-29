Гинцбург: Технология мРНК может быть успешна при борьбе с раком

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что технология мРНК-вакцин, которая иногда применяется для создания вакцин против коронавирусной инфекции, может помочь в борьбе с неизлечимыми недугами, например, с онкологией.
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