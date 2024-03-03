Греция досрочно погасила 5,29 миллиарда евро кредитов вместо помощи фермерам

Власти Греции выплатили €5,29 млрд кредитов вместо помощи фермерам. Об этом РИА Новости рассказал профессор институтов Евросоюза в Университете Крита Нотис Мариас, бывший депутат Европарламента и руководитель непарламентской партии "Греция - другой путь".
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