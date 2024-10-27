Изменение климата может обернуться катастрофой для одной страны

Исландии угрожает неконтролируемое извержение вулканов из-за изменения климата, сообщает Reuters. Там сказано, что потепление влечет за собой таяние ледников, которые сдерживают сейсмологическую активность.
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