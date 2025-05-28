Напоминаем об интересных событиях Липецкой области 28 мая предыдущих лет

В Липецке 28 мая в прошлые годы происходили интересные события. Расскажем, чем этот день запомнился. Например, в 2024 году суд поставил точку в деле стримерши из Грязей, снявшей оскорбительное видео про теракт в Сrocus city hall.
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