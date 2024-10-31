Россияне узнали, что кофе полезен для желчного пузыря

Доктор Александр Мясников рассказал, что кофе снижает риск появления камней в желчном пузыре Доктор Александр Мясников отметил, что камни в желчном пузыре встречаются у 6-10 процентов взрослого населения.
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