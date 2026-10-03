Копеечное средство для чистки подоконников

Подоконники из пластика очень быстро загрязняются, особенно если на них стоят цветы с горшками. Они перестают быть белыми, появляются разводы, избавиться от которых очень непросто.
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