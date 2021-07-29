"Фиорентина" хочет продать форварда Александра Кокорина

Тренерский штаб Винченцо Итальяно больше не рассчитывает на Кокорина. Футболист за полгода игры во Флоренции не смог выучить итальянский язык, поэтому форвард испытывает большие проблемы при коммуникации с членами команды, сообщает Calciomercato.