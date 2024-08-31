Раскрыта реальная стоимость владения самым популярным китайским автомобилем в России Haval Jolion

Китайский кроссовер Haval Jolion в России является самой продаваемой моделью, которая зарекомендовала себя не только, как доступная по стоимости, но и имеющая высокий ресурс силового агрегата и доступное обслуживание.
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