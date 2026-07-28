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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Блаттер о планах ФИФА продать доли ЧМ: «Тесные отношения между Инфантино и Трампом приобрели финансовый характер, что наносит ущерб футболу. Никто не имеет права продавать нашу игру»

Йозеф Блаттер высказался о планах ФИФА продать доли в чемпионате мира частным инвесторам и роли Джанни Инфантино и Дональда Трампа в футболе.

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