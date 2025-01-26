Пожар на подстанции лишил электричества жителей Сунжи

Пожар на подстанции вечером 26 января лишил жителей города Сунжа Ингушетии электроэнергии. Как сообщили в администрации, к настоящему времени возгорание потушено, а службы работают над тем, чтобы вернуть населению свет.
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