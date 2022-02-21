Любопытно, однако

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  • Alexandr Kolomitsev
    Здесь, как раз, таких не очень то и видно. Понимают, что тут их сразу обосрут. Одно дело Путина ругать, типа рэволюцы...«Только не завиду...
  • Петр Паринов
    Всех пидаров и лесбияник в пресс хаты колоний на пару месяцев для корректировки их мозгов...Остановить грязь!...
  • Ирина Сивкова
    Лягушек пожалейте, им и себе подобных хватит. А  если серьезно, то конечно угроза развращения общества велика. Но не ...Остановить грязь!...

Вот такой вот "самообстрел"

Вот такой вот "самообстрел"

Интенсивность обстрелов вооруженными формированиями Украины территории ЛНР неуклонно растёт20 февраля - 63 обстрела;19 февраля - 49 обстрелов;18 февраля - 31 обстрел;17 февраля - 29 обстреловЗа вчерашний день:в садоводческом кооперативе "ЛАДА" н.

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