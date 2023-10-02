Собственник из Калининского муниципального округа оштрафован за свалку на землях сельхозназначения

В сентябре 2023 года Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям вынесено постановление о назначении гражданину Российской Федерации административного наказания в виде штрафа за нарушение земельного законодательства.
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