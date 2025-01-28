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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Такер Карлсон: администрация Байдена пыталась убить Путина

Такер Карлсон: администрация Байдена пыталась убить Путина

Доказательств своего утверждения американский журналист не привел Американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена покушалась на жизнь российского лидера Владимира Путина.

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