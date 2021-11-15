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Сбились с пути: самые скандальные дети знаменитостей

Сбились с пути: самые скандальные дети знаменитостей

Самые непутевые звездные отпрыски. Любовь Успенская с дочерью Татьяной @uspenskayalubov_official/instagram Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской Любовь Успенская неоднократно признавалась в интервью, что у ее дочери проблемы с наркотиками.

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