Начните с длины Пальто до колена или чуть ниже – удобная отправная точка для примерки. Оно сочетается с прямыми джинсами и классическими брюками, а его подол обычно полностью закрывает пиджак.
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