Berg PRESS

375 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Ну тогда откройте правду как снабжается Приднестровье газом и кто за него платит, госпожа Санду?Президент Молдави...
  • Meerflieger
    "...Вот тот мир будущего посткиберпанка, в который нас хотят загнать западные глашатаи цифровизации и вакцинации..."(...Гейтс и Фаучи при...
  • Meerflieger
    "...Если бы мы раньше могли предположить подобную проблему, мы бы подготовились..."(с)  Вот и всё, что нужно знать об...Санду: Молдавия н...

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь получил за октябрь зарплату в 93 тысячи гривен

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь получил за октябрь зарплату в 93 тысячи гривен

Оказывается, защищать украинский язык очень даже прибыльное дело. Так называемый «мовный обмудсмен» Тарас Креминь, который не так давно призвал к переименованию городов с «русскоязычными» названиями, получает очень неплохой денежное содержание.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх