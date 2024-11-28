МО Сирии подтвердило атаку террористических группировок в Алеппо и Идлибе

Вооружённые силы Сирии с дружественными странами противостоят террористическим группировкам, которые совершили утром в среду, 27 ноября, крупную атаку в провинциях Алеппо и Идлиб, сообщает Минобороны САР.
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