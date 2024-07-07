РИА Новости: чиновник из Дагестана Омаров побывал дома между арестами

Бывший глава Сергокалинского района Республики Дагестан Магомед Омаров смог вернуться к домой после задержания за мелкое хулиганство, однако следующей ночью он был задержан по подозрению в отмывании денежных средств, сообщает РИА Новости.
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