«Спартак» обращался в РФС насчет календаря: «Нам ответили, что невозможно ничего изменить – у МВД определенное предписание»

«Мы действительно контактировали с коллегами из РФС по поводу календаря. Здесь речь не только о матче с «Уралом», в целом календарь нам кажется довольно плотным, есть вопросы к нему.
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