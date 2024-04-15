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Военное обозрение

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Канцелярия премьер-министра Израиля опровергла сообщения СМИ, что министры требовали немедленно ударить по Ирану

Канцелярия премьер-министра Израиля опровергла сообщения СМИ, что министры требовали немедленно ударить по Ирану

В субботу после иранских ударов кабинет министров Израиля обсуждал дальнейшие действия по реагированию на сложившуюся ситуацию.

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