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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коллекционная карточка Кейтлин Кларк с автографом продана за 84 тысячи долларов

Карточка с драфта WNBA ушла на аукционе за 84 000 долларов. Изначально она продавалась в течение ограниченного времени после драфта женской лиги в апреле.

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