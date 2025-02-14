Букет от тайного поклонника. Как не стать жертвой мошенников в День всех влюбленных?

В МВД раскрыли схемы, которые используют мошенники в День святого Валентина День святого Валентина – праздник любви и романтики, однако в МВД просят граждан не терять голову и быть предельно бдительными, чтобы не стать очередной жертвой мошенников.
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