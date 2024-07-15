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Шнякин о работе на финале Евро: «Спасибо за критику и приятные слова, Геничу – за бодрейшую энергетику. Поздравляю с крутышным турниром»

Шнякин и Константин Генич прокомментировали финальный матч турнира между Испанией и Англией (2:1) на «Матч ТВ».

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