«Локомотив» планирует аренду полузащитника «Зенита» Андрея Мостового

Андрей Мостовой выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В сезоне 2026/27 полузащитник провёл три матча за петербургскую команду в рамках Российской Премьер-Лиги, Кубка России и Суперкубка страны, при этом результативными действиями не отметился.
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