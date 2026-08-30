«Локомотив» планирует аренду полузащитника «Зенита» Андрея Мостового

Андрей Мостовой выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В сезоне 2026/27 полузащитник провёл три матча за петербургскую команду в рамках Российской Премьер-Лиги, Кубка России и Суперкубка страны, при этом результативными действиями не отметился.