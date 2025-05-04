Марк Уильямс одержал захватывающую победу над Трампом и вышел в финал на Чемпионате мира

Шестой игрок в мировом рейтинге Марк Уильямс в эпичном матче одержал победу над Джаддом Трампом и в финале сыграет с молодым китайским талантом Чжао Синьтуном, сообщает WST Уильямс обыграл Джадда в полуфинале (фото: WST)Все новости и результаты турнира Квалификация - результаты Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции - 1/2 финала Расписание трансляции турнира В возрасте 50 лет Марк Уильямс сотворил сенсацию, став самым возрастным игроком, когда-либо достигавшим финала в Crucible.