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Собянин: более 470 проектов комплексного развития территорий реализуют в Москве

Собянин: более 470 проектов комплексного развития территорий реализуют в Москве

Михаил Джапаридзе/ТАСС Более 470 проектов комплексного развития территорий (КРТ) сейчас находятся на стадиях проработки и реализации в Москве, 46 из них предусматривают в том числе создание промышленной инфраструктуры.

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