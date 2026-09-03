Южно-Лыткаринская автодорога связала восток, юг и юго-восток Подмосковья прямыми маршрутами. Какие плюсы от новой трассы получили жители Балашихи, выяснил 360.
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