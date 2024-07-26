В Харьковской области подразделения ВСУ получили от Запада не готовую к бою бронетехнику. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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