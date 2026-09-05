Путин присвоил звание Героя Труда мэру Москвы Собянину

Указ о присвоении московскому мэру Сергею Собянину звания Героя Труда подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Правозащитник Мел...
- Президент Финлянд...
- Особые отряды ВСУ...
На плитке затрудился-то?