В рубрику #НАКИПЕЛО Жители города просят автоколонну № 1730 вернуть прежнее расписание: ✍️✍️✍️ "Скажите куда пойти куда звонить, жаловаться!!!? для какой цели и зачем поменяли расписание!!!?Нам и всем ездить не удобно!!!! Кого они возят!!!!! В школу на работу ездить рано!!!! Кто вообще на нем ездит в 7 утра!??? Не дозвониться до автоколонны!!!! Люди идут пешком, дети тоже все возмущаются.