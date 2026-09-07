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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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В рубрику #НАКИПЕЛО

В рубрику #НАКИПЕЛО Жители города просят автоколонну № 1730 вернуть прежнее расписание: ✍️✍️✍️ "Скажите куда пойти куда звонить, жаловаться!!!? для какой цели и зачем поменяли расписание!!!?Нам и всем ездить не удобно!!!! Кого они возят!!!!! В школу на работу ездить рано!!!! Кто вообще на нем ездит в 7 утра!??? Не дозвониться до автоколонны!!!! Люди идут пешком, дети тоже все возмущаются.

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