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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ракитич о Лиге чемпионов: «Верю, что это может быть год «Барселоны». «ПСЖ», «Реал» и «Бавария» тоже среди фаворитов»

Бывший полузащитник «Барселоны»  Иван Ракитич ответил на вопрос о фаворитах нового розыгрыша Лиги чемпионов.

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