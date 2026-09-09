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Регионы России

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«Барыс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» со счетом 8:6 в КХЛ

«Барыс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» со счетом 8:6 в КХЛ

В составе победителей впечатляющий дубль оформил Тайс Томпсон, забив шайбы на 4-й и 32-й минутах. Также отметились Чейз Приски (15-я минута), Мэйсон Морелли (17), Джастин Бэйли (20), Логан Дэй (33), Ансар Шайхмедденов (42) и Кирилл Ляпунов (52).

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