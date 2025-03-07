Добрый вечер! Завтра в Донецке на 3℃ прохладнее Прогнозируется от +2℃ до +15℃ Облачно с прояснениями • 02:00: ️ +4℃ 65 ☂️ 2% • 05:00: ️ +2℃ 68 ☂️ 2% • 08:00: ☀️️ +6℃ 68 ☂️ 2% • 11:00: ☀️️ +14℃ 68 ☂️ 2% • 14:00: ⛅️ +15℃ 68 ☂️ 2% • 17:00: ️ +13℃ 68 ☂️ 2% • 20:00: ️ +8℃ 68 ☂️ 2% • 23:00: ⛅️ +5℃ 68 ☂️ 2% Утром небо в Донецке будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня.
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