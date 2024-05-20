Цена золота побила исторический рекорд Цена золота побила исторический рекордНа фоне геополитической турбулентности наблюдается рост спроса на консервативные активы со стороны инвесторов во всем мире.
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Цена золота побила исторический рекорд Цена золота побила исторический рекордНа фоне геополитической турбулентности наблюдается рост спроса на консервативные активы со стороны инвесторов во всем мире.
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