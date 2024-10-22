В Госдуме прокомментировали угрозы Трампа нанести удар по Москве

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал слова кандидата в президенты США Дональда Трампа об угрозе нанести удар по центру Москвы, «американской национальной забавой», связанной с желанием показаться «крутым ковбоев» в глазах электората.
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