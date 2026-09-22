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Царьград

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Профессор Балынская оценила работу наблюдателей на выборах в Госдуму

Профессор Балынская оценила работу наблюдателей на выборах в Госдуму

Профессор ЮУрГУ Наталья Балынская отметила, что общественные наблюдатели на выборах 2026 года создавали позитивный фон в соцсетях, а подготовленных наблюдателей привлекли к сотрудничеству политические партии.

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