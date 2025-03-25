Политика как он...
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Политика как она есть

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В Госдуме предложили запретить подкармливать бездомных животных

В Госдуме предложили запретить подкармливать бездомных животных

В Госдуме предложили запретить подкармливать бездомных животных. Рабочая группа по доработке законодательства одобрила поправки, согласно которым регионы смогут усыплять отловленных животных, если они представляют угрозу.

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