В Госдуме предложили запретить подкармливать бездомных животных. Рабочая группа по доработке законодательства одобрила поправки, согласно которым регионы смогут усыплять отловленных животных, если они представляют угрозу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии