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На Филиппинах из-за шторма погибли около 140 человек

На Филиппинах из-за шторма погибли около 140 человек

Жертвами тропического шторма «Меги» на Филиппинах стали 137 человек, более 323,3 тыс. местных жителей были эвакуированы, передает ТАСС со ссылкой на данные филиппинского Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

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